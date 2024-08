Incendi e clima uno studio ne ha spiegato la correlazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’impressionante aumento degliregistrato negli ultimi anni non è dovuto a fatalità o a cause accidentali ma dipende in buona parte dai cambiamentitici in atto. Questa conclusione è ora scientificamente supportata da uno, appena pubblicato, diretto dall’università di Murcia in Spagna con la collaborazione di altre università ed istituti internazionali (fra cui l’IGG-CNR di Pisa) su dati raccolti in un arco di venti anni sia al suolo sia da satellite.