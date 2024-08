Il commovente messaggio d’addio di Eriksson | Grazie di tutto è stato fantastico Prendetevi cura della vita e sorridete

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Ho avuto una bella, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma lariguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav’uomo, ma non tutti lo diranno”. Inizia così ildi Sven Goran, malato terminale per un cancro al pancreas, pronunciato nel documentario Sven di Amazon Prime Video. “Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fareil possibile. Non dispiacetevi,di, allenatori, giocatori, il pubblico, èdi voi stessi evostra. E vivetela. Ciao”. L’annunciomalattia e l’omaggio dei “suoi” club “La mia malattia è una condanna, ma io cerco di non pensarci e di andare avanti nel miglior modo possibile. Ora devo combattere il più a lungo possibile. Laè bellissima“.