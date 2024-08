Gaza proposta-ponte Usa colma lacune

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 9.40 Nel colloquio avuto a Doha, il segretario di Stato Usa Blinken e il suo omologo del Qatar Al-Thani hanno sottolineato che ladi tregua presentata venerdì a Doha "leesistenti" e potrebbe consentire una "rapida attuazione" dell'accordo. I 2 "hanno discusso gli sforzi per un accordo" su cessate il fuoco ae rilascio degli ostaggi, si legge in una nota Usa."Unificare gli sforzi regionali e internazionali" per il cessate il fuoco ed evitare "le conseguenze di una escalation regionale",ha detto al-Thani