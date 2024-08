Donald Trump è un gran maleducato | la regina Elisabetta II ferocissima sul candidato alla presidenza americana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “è un”. A pronunciare il commento, davvero tagliente, non sarebbe stata una persona qualsiasi, ma laII. A rivelarlo sarebbe l’ultima biografia scritta da Craig Brown e dal titolo “A voyage around the Queen”. La verità è che nessuno ha mai saputo cosa passasse per la testa della sovrana dal viso enigmatico e l’aria sempre imperturbabile.Durante il suo lunghissimo regno, durato 70 anni, di incontri ufficiali con i leader di tutto il mondo ne ha avuti una infinità, ma mai una parola di troppo o un gesto sbagliato hanno lasciato intendere cosa si celasse dietro al suo sguardo. Ora che non potrà certo smentire ciò che le viene attribuito, il Daily Mail comincia a diffondere qualche passaggio del libro e va dritto sulla parte che più appassiona gli amanti della corona: “Il pensiero segreto della, condito anche da qualche dettaglio in più”.