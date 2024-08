Doc – Nelle tue mani amata protagonista ricoverata in ospedale | l’annuncio e le foto social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una delle protagoniste della serie Doc –tueha annunciato ai suoi fan di essere statain. Un momento difficile per Matilde Gioli, la talentuosa attrice 34enne nota per il suo ruolo nella serie Doc –tueaccanto a Luca Argentero. Recentemente, la Gioli ha pubblicato su Instagram una serie diche la ritraggono in un letto d’, con la gamba ingessata e visibilmente dolorante. La causa dell’incidente non è stata chiaramente spiegata dall’attrice stessa. Tuttavia, tra le immagini condivise, spicca una radiografia che mostra sette viti inserite nell’osso della gamba, segno che l’infortunio è stato particolarmente grave. Nonostante la riservatezza dell’attrice, alcune voci suggeriscono che Matilde potrebbe essere caduta da cavallo, una passione che coltiva da tempo.