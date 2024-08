David Neres a Castel Volturno in attesa dell’ufficialità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dovrebbe essere il primo acquisto del Napoli post sconfitta a Verona. Ancora manca l’ufficialità. Doveva arrivare ieri ma per questioni legate ai diritti d’immagine, la firma è slittata ad oggi. E, alle ore 14, ancora nessuna notizia di. Si sa solo che il brasiliano è arrivato ae oggi dovrebbe sostenere il primo allenamento in gruppo, firma permettendo. Secondo quanto riporta la redazione di Calcio Napoli 24,è arrivato acon Micheli intorno alle 12.bloccato un giorno dai soliti diritti d’immagine (Corsport) Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport a proposito del giorno in albergo trascorso a Napoli dabrasiliano del Benfica che il Napoli ha praticamente acquistato per 28 milioni. La giornata ha fatto tornare ai tifosi azzurri la paura del remake Brescianini.