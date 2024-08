Cortonantiquaria con Gramegna Il premio va al direttore del Mes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Laura Lucente A Pierreilntiquaria. Arriva ad appena tre giorni dall’inaugurazione della kermesse l’ufficialità del nome del personaggio che riceverà quest’anno l’ambito riconoscimento. Ildel Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e amministratore delegato del Fondo europeo di stabilità finanziaria (Efsf), salirà sul palcoscenico di piazza Signorelli il prossimo 31 agosto per la serata di premiazione.è legato a ormai da più di 20 anni. Qui ha acquistato una villa dove trascorre molti periodi durante l’anno e dove ha un uliveto in cui produce uno dei migliori oli della zona. Proprio a sua figlia Iris ha donato, nel 2022, ben 50 alberi in occasione del suo matrimonio con Ben Wanklyn celebrato nella città etrusca, per contrastare le emissioni di CO2 emesse per la cerimonia.