Consigliere di Busto Arsizio fa di nuovo il saluto fascista | chi è Checco Lattuada

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Saluti fascisti, croci celtiche, riferimenti a Mussolini. Quello dicomunale di, è il profilo di un uomo che mostra ben più di qualche accenno “nostalgico”. Il politico, storico esponente della destra radicale, ha pubblicato su Facebook durante le ferie estive mentre, con il palmo della mano rivolto verso il basso e le dita unite, fa il(chiamato impropriamente “romano”, dato che nell’antica Roma non esisteva). Non è la prima volta chesi fa conoscere per lo stesso motivo. Lo scorso gennaio, nel giorno della Memoria che commemora le vittime dello sterminio naziavvenuto durante la Seconda guerra mondiale, aveva pubblicato sempre su Facebook una foto che lo ritraeva, da giovane, mentre faceva iltanto caro al regime del Ventennio.