Ciclismo incidente Toniolli | la Procura di Treviso apre un’indagine per lesioni colpose gravissime

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È stata apertaperda parte delladiin seguito all’di cui è stata vittima Alice, ciclista trentina. La 19enne è ricoverata all’ospedale ‘Ca’ Foncello’ di, in prognosi riservata, fortunatamente fuori pericolo di vita. E’ stata però sottoposta a vari interventi chirurgici ed ha riportato un grave trauma cranico,al torace e a una vertebra e anche una frattura a una gamba. In particolare, si cerca di fare chiarezza sul muretto contro cui si è schiantata Alice, che doveva essere coperto con protezioni e, apparentemente, gli organizzatori ne erano al corrente. Non sarebbero presenti nomi di indagati sul fascicolo aperto dal pm, ma lasta valutando se classificare l’come infortunio sul lavoro in quantoè un’atleta professionistica.