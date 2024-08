Cattivissimo Me 4 è un passo indietro rispetto agli altri capitoli Per fortuna ci sono i Minions

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E siamo arrivati al capitolo numero quattro,me 4, almeno per quando riguarda il filone principale (con gli spin off arriviamo a sei) del franchising più ibrido concepito da Illumination. Diretta competitor della Pixar, la casa di produzione ha dimostrato, nel corso degli anni, di riuscire a tenere testa al colosso collaudato con la Disney e, diciamolo pure, farlo spaventare. Quando nel 2010 è uscito il primoMe, che si può rivedere su NOW, Sky e Prime Video, con il suo incasso worldwide di ben 546 milioni di dollari, qualcosa nell’aria, per la società braccio destro della Disney, stava cambiando e glifilm, ricordiamo soloe Pets- Vita segreta degli animali, hanno fatto capire che lo strapotere nell’animazione non era un oligopolio ma un duopolio.