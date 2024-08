Castello di Santa Severa Concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Successo per l’evento musicale nell’ambitorassegna “Vivi ildi”. Ieri sera, nel suggestivo scenario deldi, si è tenuto il tradizionaledi mezza estatedi, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che fa parterassegna “Vivi ildi”. L’evento, presentato da Ilario Di Giovambattista, noto conduttore di Radio Radio – Lo Sport, èorganizzato dalla Società regionale Laziocrea e promosso dalla Regione Lazio, in collaborazione con il Comune diMarinella. Alla serata ha presenziato il Vice Direttore GeneralePubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Rizzi, che ha sottolineato il grande valore artistico dei maestri orchestrali, ringraziando Laziocrea e il Comune diMarinella per il loro impegno.