Calciomercato Catanzaro innesto in difesa | accordo con il Como

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilcontinua la preparazione in vista della prossima giornata del campionato di Serie B. Nel frattempo il club ha ufficializzato unimportante diin. “L’USsi assicura a titolo temporaneo dalle prestazioni sportive del difensore Tommaso Cassandro”. La carriera e le dichiarazioni Il terzino destro classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Bologna, ha disputato il primo campionato tra i professionisti con la maglia del Novara, per poi passare in serie B al Cittadella, formazione con cui ha giocato per due intere stagioni prima di passare, nel mercato invernale, al Lecce in serie A. Nella scorsa stagione è stato, con 20 presenze, tra i protagonisti della promozione in massima serie dei Lariani.