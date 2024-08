Aziende ferme tante incognite dopo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un equilibrio delicato e fragile, sul quale aleggia il rischio della recessione. Il silenzio che grava sulle dinamiche urbanistiche previste per ilalluvione preoccupa non poco gli imprenditori del territorio e le associazioni di categoria che li rappresentano. A sollevare il tema è la Cna di Lugo, il cui presidente Nicola D’Ettorre è stato, negli ultimi giorni, raggiunto da diverse telefonate, tese ad avere chiarimenti e risposte sul tema. Al momento però tutto tace. "Sono stato contattato da molti imprenditori preoccupati per questo stallo attuale sul tema urbanistico anche nelle aree artigianali – spiega D’Ettorre –. Il Pug è fermo, i Piani speciali del post-alluvione rischiano di bloccare tutto per tre anni. La politica in questo momento non dà risposte e gli unici che ne fanno le spese sono gli imprenditori che potrebbero e vorrebbero investire in questo territorio.