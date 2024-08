Arriva il Minardi Day | Un grande evento Puntiamo a toccare le 15mila presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Oltre 430 vetture pronte ad alternarsi in pista, più di trenta grandi nomi del motosport protagonisti e l’obiettivo di raggiungere quellecomplessive nei due giorni solo sfiorate nel 2023 (furono oltre 14mila) per un nuovo record di sempre. I numeri sono quelli dell’ottava edizione dell’Historicday,che ormai da qualche anno dà il via alla seconda parte della stagione dell’Autodromo. "Ci sono tutte le premesse per unfine settimana", assicura Gian Carlo, nella doppia veste di presidente di Formula Imola e patron della scuderia faentina che a cavallo tra la metà degli anni Ottanta e quella dei Duemila ha vissuto fianco a fianco con i grandi team del Mondiale di F1. E che sabato e domenica (biglietti in vendita su Ticketone) permetterà agli appassionati di rivivere le emozioni di quel tempo in cui il Circus era più a misura di tifoso.