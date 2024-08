Amici 24 un amato prof non ci sarà nella nuova edizione | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladidi Maria De Filippi in partenza a metà Settembre si preannuncia ricca di cambiamenti. Uno dei più sorprendenti riguarda l’uscita di scena di uno deiessori più amati del programma. Sidell’insegnante di danza Raimondo Todaro. Secondo quanto riportato da Dagospia, il celebre ballerino e coreografo non farà più parte del team dei maestri di balloprossima stagione del talent show. Todaro, ha debuttato come insegnante di danza adnel 2021, dopo aver lasciato Ballando con le Stelle, programma che lo ha reso celebre. Tuttavia, dopo tre stagioni di successo, il ballerino non prenderà più parte al programma. Ora l’attenzione si sposta su chi prenderà il suo posto come maestro di ballo. I fan del programma sono curiosi di scoprire chiil nuovo volto a guidare i giovani talentiprossimadi