Allerta alimentare | ritirato lotto di würstel Il motivo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Ministero della Salute ha emesso una nuovariguardante undi wurstel affumicati commercializzati dalla catena Lidl. Il prodotto interessato è ilServelade affumicato Dulano, condi produzione 0009274001. Questi wurstel, fabbricati dalla Recla S.p.A. nello stabilimento di Silandro, in provincia di Bolzano, presentano una data di scadenza fissata al 19 settembre. La decisione di ritirare il prodotto dal commercio è dovuta alla potenziale presenza degli allergeni latte e uova, non dichiarati correttamente in etichetta. Questa omissione rappresenta un rischio per i consumatori allergici a questi ingredienti. Il Ministero ha invitato chiunque abbia acquistato il prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso.