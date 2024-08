Addio a Irma Merletti Dal commercio agli eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) C’era davvero tanta gente ieri al funerale dinota commerciante deceduta prematuramente all’età di 61 anni per alcune complicazioni post operatorie. Colleghi negozianti, quintanari della Piazzarola, amici, conoscenti e parenti. Un fiume di lacrime per una donna amata e stimata. Una morte improvvisa che ha lasciato tutti in un grande dolore. In pochi conoscevano il suo cognome perché lei per tutti era ‘della Yogurteria di via Sacconi’. Attività aperta nel 1993 assieme al marito Paolo, che aveva rinunciato al lavoro alla Ariston per seguirla in questa avventura diventata in pratica la loro seconda casa. Per anniè stata anima della zona che unisce la ‘Fontana dei Cani’ al ponte di Campo Parignano. E’ stata l’organizzatrice e l’ispiratrice di tanti