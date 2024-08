A I L A il tecno-horror invade la Gamescom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Fireshine Games ha annunciato durante laOpening Night che l’in prima persona A.I.L.A. porterà la sua terrificante visione dellalogia d’avanguardia su Steam nel 2025. Sviluppato da Pulsatrix Studios in collaborazione con la personalità videoludica e direttore creativo MaxMRM, A.I.L.A. è un giocopsicologico in prima persona ambientato in una realtà prossima al futuro, in cui si impersona Samuel, un beta tester di esperienze videoludichegenerate da una nuova e rivoluzionaria IA fittizia. Sopravvivi a scenari intensi e inquietanti che fanno leva sulle paure più oscure di Samuel attraverso una serie di sottogeneri, ognuno con uno stile di gioco, un’atmosfera e un mondo caratteristici.