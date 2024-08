WWE | Lieve calo negli ascolti di SmackDown malgrado il ritorno di Roman Reigns

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Friday Nightdella WWE continua a confermarsi come lo show di punta della federazione, attirando settimanalmente un’audience considerevole. L’ultimo episodio, in particolare, ha generato discussioni tra i fan del wrestling tra chi ha apprezzato l’episodio per le sorprese a cui abbiamo assistito e chi lo ha ritenuto invece troppo simile al precedente e poco avvincente. Dati di Ascolto: UnSecondo i dati forniti da Wrestlenomics, l’edizione del 16 agosto di Friday Nightha registrato un leggero. Lo show ha attirato 2.252 milioni di spettatori, in diminuzione rispetto ai 2.269 milioni della settimana precedente. Anche lo share nella fascia demografica chiave 18-49 anni ha subito una flessione, passando da 0.64 a 0.61.