Wta Monterrey 2024 | Cocciaretto fuori al primo turno contro Avanesyan

(Di martedì 20 agosto 2024) Elisabettaè stata sconfitta in due set da Elinanel match valevole per ildel Wta 500 di. Non è andato come sperato l’esordio sul cemento messicano per la tennista marchigiana, che ha lottato per 1h48? ma si è dovuta arrendere con il punteggio di 7-6 6-1. L’inizio di match è stato caratterizzato da quattro break nei primi sei game, poi la situazione si è stabilizzata e le due giocatrici hanno tenuto comodamente la battuto fino al tie-break. Tra un mini-break e l’altro, la prima chance è capitata a, che però non ha sfruttato un set point sul 6-5. Più cinica invece l’armena, che grazie a tre punti di fila si è imposta per 8 punti a 6.