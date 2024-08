Vacanze degrado a Lido Adriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Da anni trascorro l' estate ae negli anni trovo sempre che la situazione peggiora. Mi pento di aver acquistato qui un abitazione mi sento, come cittadina, abbandonata. Ho provato a comunicare anche al comune di Ravenna i vari disservizi, ma è impossibile trovare un dialogo. Trovo che la vera sfida del futuro sindaco sia quello di fare in modo che questa località non diventi un ghetto, anche se molti già lo considerano tale. Ci sono poche attrattive per i turisti, pochi investimenti (non tirate fuori la nuova strada via Bonifica, era il minimo), strade dissestate, rifiuti abbandonati ovunque, cassonetti cosiddetti intelligenti mal funzionanti e maleodoranti. Una situazione davvero spiacevole, perfino la Proloco che per anni ha cercato di riportare in auge questo posto sembra aver gettato la spugna.