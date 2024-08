Ultime Notizie Roma del 20-08-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sul fronte mediorientale il segretario di stato americano blynken è arrivato in Israele per cercare di portare avanti i negoziati sono cessate il fuoco a Gaza accompagnato da rilascio di ostaggi contro i prigionieri palestinesi oggi blinken contro il premier israeliano Netanyahu tappa successiva martedì in Egitto Netanyahu premere suonato dice le repliche lui che ostacola un uomo muori non esplosione a Tel Aviv avevo un ordigno American Airlines sospende i voli con Israele fino al 2025 continua l’avanzata Ucraina nel Kurt Dove è stato colpito un altro ponte gli ucraini siamo il nemico delle capacità logistiche Intanto però Mosca avanza nel donbass Dov’è i russi rivendicano la conquista di un villaggio strategico il Ministero della Difesa russa l’equipaggio nel complesso ...