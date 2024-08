Tragedia sul lavoro ad Airola operaio muore in un cantiere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di oggi, unaha scosso la comunità di, in provincia di Benevento, dove undi 67 anni di Rotondi ha perso la vita in unedile situato in Via Trociano. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’stava svolgendo le sue mansioni all’interno delquando si è verificato l’incidente fatale. Subito dopo la, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di, l’Ispettorato dele i rappresentanti dell’ASL. Al termine delle prime indagini, il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro parziale del, limitandolo al viale di accesso al garage, mentre il resto delè rimasto operativo.