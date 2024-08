Tragedia in montagna | Fuoristrada precipita in un dirupo un morto e un ferito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) L'Aquila - Un grave incidente stradale ha scosso la frazione di Frattura, nel comune di Scanno, dove unto per oltre 600 metri lungo un sentiero montano che conduce all'altopiano delle Cinquemiglia, in direzione Roccaraso. L'incidente, avvenuto al termine di un'escursione, ha causato la morte di un uomo di 40 anni, originario di Roma, e il ferimento di una giovane di circa 20 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, trovandosi di fronte a un tratto particolarmente impervio del sentiero, avrebbe fatto scendere la giovane dall'abitacolo prima di tentare una manovra. Tuttavia, ilè improvvisamente scivolato giù per il burrone, rotolando per 600 metri e causando la morte del conducente. La ragazza, sotto shock, è riuscita a chiamare i soccorsi, che sono giunti sul posto dopo circa due ore.