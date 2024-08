Traffico Roma del 20-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per laFiumicino e lo svincolo per la Cristoforo Colombo segnalo tu anche un incidente nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete viaria della capitale proseguono i lavori in via Anastasio II con riduzione di carreggiata all’altezza del via delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti uno sguardo al trasporto pubblico chiusa da ieri la stazione Furio Camillo della metro a per interventi di revisione la riapertura È programmata per i primi di novembre maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità