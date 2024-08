ROMA Due episodi di furto con spaccata nella notte

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) CRONACA DI, Carabinieri, Prenestina, San Basilio, Lazio – Indagini dei Carabinieri per identificare i responsabili.del 20 agosto,è stata teatro di due furti con, che hanno visto protagoniste delle auto utilizzate come arieti contro le vetrate di un ristorante e di un negozio di elettronica. Il primoo si è verificato in via Prenestina, dove un gruppo di persone incappucciate ha utilizzato una Fiat Panda per sfondare la vetrata di un ristorante, nonostante all’interno fossero presenti i proprietari. Dopo aver fallito il colpo, i ladri sono fuggiti a piedi, abbandonando la vettura sul posto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di San Basilio sono intervenuti per avviare le indagini.