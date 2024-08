Riapre il cinema Colosseo sfida ai multisala e alle piattaforme anche sul fronte del comfort

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 – Dopo alcuni mesi di lavoridomani, mercoledì 21 agosto, ildi Milano (Viale Montenero 84). Le sale sono state sottoposte a un approfondito restyling, utile non solo per ragioni strutturali ed estetiche, ma per riuscire ad attrarre un pubblico sempre più esigente. “Abbiamo chiuso il 1° di giugno e stiamo ultimando dei profondi lavori di ristrutturazione che hanno riguardato in particolar modo le sale. – spiega Tomaso Quilleri reponsabile del circuito Il ‘Regno del’ - Sono state completamente rifatte, dall’illuminazione, finomoquette epoltrone. Gli spettatori troveranno un2.0”. Gli interventi L’inaugurazione, proprio a causa degli ingenti sforzi, sarà graduale e si concluderà con la Sala Venezia.