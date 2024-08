Meghan Markle non è tagliata per la vita di servizio | parla un’esperta

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 20 agosto 2024) Lo scorso 4 agosto,ha festeggiato il suo 43° compleanno, un’occasione che ha suscitato nuove riflessioni sul suo futuro e sul suo ruolo come duchessa del Sussex. Proprio in questo contesto,reale ha recentemente condiviso il suo punto di vista, sostenendo che l’ex star di Suits potrebbe non essere predisposta a unadipubblico, tipica della famiglia reale. Nonostante la loro decisione di ritirarsi dai doveri reali quattro anni fa, il Duca e la Duchessa di Sussex rimangono estremamente attivi. Quest’anno, la coppia ha affrontato un’agenda fitta di impegni: dal ritorno degli Invictus Games organizzati dal principe Harry, al lancio del nuovo marchio di lifestyle di, American Riviera Orchard, fino a un tour in Nigeria.