Luca Persiani destino beffardo | il pilota muore in un incidente

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildi Formula 3000, Formula Master ed Eurocup Formula Renault 2.0è morto in unstradale. Il 40enne, originario di Albano Laziale, ha perso la vita precipitando per diverse centinaia di metri in un burrone in Abruzzo dove era in vacanza. Il giorno successivo sarebbe dovuto ripartire per gli Stati Uniti dove lavorava. L’è avvenuto lunedì a Frattura, frazione di Scanno in provincia dell’Aquila.era alla guida di un fuoristrada di ritorno da un’escursione sul monte Genzana dove si era recato con una ragazza di 27 anni per godersi il tramonto. Secondo quanto appreso, su un tratto di strada reso particolarmente scivoloso dalle piogge, ilha fatto scendere la ragazza per fare manovra particolarmente complessa. A quel punto, però, il fuoristrada è precipitato in un burrone per circa 600 metri.