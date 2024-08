Lorenzo Biagiarelli ricorda lo zio Roberto Bonetti inventore del boero | Era il mio zio Paperone

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 20 agosto 2024), chef vegano e compagno di Selvaggia Lucarelli, ha affidato a un post sul suo profilo Facebook, un pensiero per la morte dello zio. Imprenditore dolciario lombardo, fondatore della Witor’s di Cremona,negli anni ’60 aveva dato nuovo lustro al, cioccolatino con dentro una ciliegia sotto spirito. Dal ricordo diemerge la figura di un uomo buono che, a dispetto del lavoro che faceva, non era un golosone. E dopo gli inizi umili, è stato in grado di costruire un piccolo impero, che dal 2022 fa parte del gruppo Benetton, ora gestito dai figli, Michele e Rossano.della Witor’s (fonte: Witor’s sito) Ho conosciuto mio zio quando non era più goloso, e chissà poi se lo è mai stato. Non so, non gliel’ho mai chiesto.