LIVE Sonego-Stricker 6-4 ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Stavolta lo svizzero riesce ad architettare una buona volèe di rovescio. 40-15 Altra ottima prima del piemontese. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Gran punto di Lorenzo, che muove l’avversario e chiude con un non semplice smash in arretramento. 0-15 Peccato. Scappa via il dritto lungolinea del piemontese. 2-0 BREAK! Il nastro accomoda la palla sul dritto del. 30-40 Passante insidioso dello svizzero sul quale Lorenzo non riesce ad organizzare la volèe. 15-40 Due palle break. Disastrosa stop volley di rovescio dell’elvetico. 15-30continua a regalare con il dritto. 15-15 Servizio vincente dello svizzero. 0-15 Doppio fallo. 1-0 Game. Altro gran servizio del. AD-40 Lorenzo rimedia con un’ottima prima. 40-40 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di. Parità.