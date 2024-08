Lavori all’ex Serbelloni Inizia il conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Inei locali per la dialisi ultimati e l’attività ripresa, gli altri interventi e sopralluoghi ancora in corso "come da cronoprogramma". Ed è corsa di fine estate per la riapertura, a settembre, della Casa di comunitàospedale. Era stata chiusa in 24 ore nell’ultimo fine settimana di giugno, a poche settimane dall’avvio deidi riqualificazione, finanziati dal Pnrr per oltre 11 milioni di euro, e dopo la scoperta e la certificazione di "alcune fessurazioni, di un modesto rilassamento dei solai e di alcuni episodi di sfondellamento". La serrata dura dal primo di luglio. L’ipotesi della prima ora è quella di riaprire, con graduale reintroduzione dei servizi traslocati, entro i primi di settembre.