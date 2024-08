Kate Middleton uscita pubblica top secret | dove è stata avvistata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nuovain pubblico, ma top, per, che da quando ha fatto sapere di avere un tumore non meglio precisato si vede sempre meno in giro. Lei stessa, infatti, ha spiegato ai sudditi dirsi prendere del tempo per curarsi. La famiglia reale si sarebbe riunita nelle scorse ore per partecipare al Festival Gone Wild, organizzato a Holkham Hall. La principessa del Galles sta trascorrendo un periodo di vacanze insieme al marito William e ai figli, George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, nel Norfolk, nella casa alle isole Scilly al largo della costa della Cornovaglia. E lì la principessa "appare più serena che mai". A confermare che lae la sua famiglia hanno partecipato al Festival Gone Wild è stato un post degli organizzatori dell'evento, che hanno voluto ringraziare personalmente - come riporta il Daily Mail - i reali.