Jannik Sinner trionfa | battuto Tiafoe in due set per il suo terzo titolo ATP Masters

(Di martedì 20 agosto 2024) Il tennista italiano, numero uno al mondo, supera Frances7-6, 6-2 nella finale del torneo di Cincinnati, conquistando il suo quinto trofeo della stagione e rafforzando il suo status di favorito agli US Open.continua a brillare nel 2024, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla sua già impressionante carriera. Il tennista italiano, attuale numero uno al mondo, ha conquistato il suoATP1000 vincendo la finale del torneo di Cincinnati contro lo statunitense Francescon il punteggio di 7-6 (7/4), 6-2. Il match, durato 1 ora e 36 minuti, ha vistoimporsi con autorità, confermando il suo straordinario stato di forma in vista degli imminenti US Open. Il primo set è stato come ricco di tensione.ha opposto una strenua resistenza, costringendoal tie-break.