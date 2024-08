Incredibile coincidenza | muore anche l’ex top manager della società del tycoon disperso in mare a Palermo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Sembra quasi una maledizione quella del veliero Bayesian affondato dopo essere stato investito da una tromba d’aria a largo delle coste siciliane nello scorso weekend Doveva essere una vacanza da sogno nei mari del Mediterraneo, ma per le 22 persone a bordo del veliero superlusso il viaggio si è trasformato in una tragedia. Intorno alle 5 di domenica mattina, l’imbarcazione si è inabissata nel golfo dia causa di una tempesta. Il bilancio provvisorio è di 1 morto (il cuoco del veliero, canadese con passaporto di Antigua) e 6 dispersi, mentre in 15 sono stati tratti in salvo. Lo yacht colato a picco a largo di– Cityrumors.,it – Stephen Chamberlain era coimputato con il magnate britannico Mike Lynch nel processo per frode statunitense sulla vendita di Autonomy a Hewlett-Packard.