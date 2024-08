In ospedale per colpa di un nuovo trend su TikTok | scatta l’allarme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Unsuinizia a fare paura. Una giovane ragazza è finita ine proprio sui social ha chiesto di prestare attenzione Ancora unpericoloso spopola sui social. Ormai quotidianamente vengono lanciate sfide agli utenti e molti di queste hanno dei rischi per chi decide di farli. Lo sa molto bene una ragazza che, nel tentativo di imitare una delle ricette virali di Logan Moffitt, è finita in. Ragazza inper unsu(Ansa/Pixbay) – cityrumors.itLe sue condizioni fortunatamente sono buone, ma l’invito della ragazza è quello di prestare la massima attenzione perché ci sono dei pericoli. Per lei il tutto fortunatamente si è concluso con una fasciatura alla mano. Il rischio, però, è quello di avere delle conseguenze ancora più gravi e per questo motivo il consiglio è quello di non imitare almeno questa ricetta di Logan Moffitt.