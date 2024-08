Il progresso è possibile ma non garantito Il discorso di Hilary Clinton 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) Traduciamo ampi stralci delpronunciato dall’ex candidata democratica alla presidenza americana, Hillary Clinton, nella prima serata della Convention democratica a Chicago. () C’è molta energia in questa sala, proprio come in tutto il paese. In America sta succedendo qualcosa, lo si può sentire. Qualcosa per cui abbiamo lavorato e sognato a lungo. () Nel 1984 ho portato mia figlia a vedere Geraldine Ferraro, la prima donna candidata alla vicepresidenza. Se possiamo fare questo, disse Gerry, possiamo fare qualsiasi cosa. E poi c’è stato il 2016, quando è stato l’onore della mia vita accettare la candidatura del nostro partito alla presidenza. E quasi 66 milioni di americani hanno votato per un futuro in cui non ci sono limiti ai nostri sogni. Poi, ci siamo rifiutati di rinunciare all’America. Milioni di persone hanno marciato. Molti si sono candidati.