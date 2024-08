I due protagonisti a segno contro il Mantova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) "Il mio gol? È nato semplicemente da una lettura di gioco, ma io in campo non sono uno che pensa tanto. Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente, d’istinto". Sincero, puro e senza filtri. Con tutta la naturalezza dei suoi 21 anni. Antonio Vergara è stato l’assoluto protagonista della sfida con ilche ha aperto il campionato. Una rete da applausi – la prima tra i professionisti – dopo uno slalom travolgente e poi l’innesco del raddoppio, con la palla riconquistata e poi insaccata da Reinhart. Una prestazione che spazza via un anno di sofferenza, iniziato lo scorso 16 settembre con la rottura del crociato e proseguita con un lungo iter di riabilitazione. Un traguardo meritato per questo ragazzo di proprietà del Napoli che a Reggio sta spiccando il volo: "Voglio fare bene a livello individuale – spiega il classe 2003 – ma gli obiettivi principali sono quelli di squadra.