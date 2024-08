I 20 migliori detergenti viso in assoluto per l' uomo adatti per ogni stagione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Per approcciarsi con attenzione a una selezione deiper, si deve partire da questa verità: la cura della pelle non è mai una ricetta universale. Perché tutto vada nel migliore dei modi possibili e senza rischi, il punto di partenza è capire quale sia il proprio tipo di pelle e regolarsi di conseguenza. Come scegliere iin base al tipo di pelle Ciò che funziona su una pelle tendenzialmente normale, infatti, si rivela spesso aggressivo e irritante per le pelli più sensibili. Il miglior cleanser per il, in questo caso, dovrà essere delicato, con ingredienti lenitivi che preservano il prezioso equilibrio dell'epidermide, e che prevengono l'eccessiva disidratazione, i bruciori e le irritazioni varie. Insomma, bisogna stare ben attenti.