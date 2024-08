Gerry Scotti nonno perfetto e pazzo di gioia per la sua nipotina Virginia | Ti amo tesoro I due giocano e si divertono insieme in piscina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in attesa di tornare a tutto campo su Canale 5 con i suoi numerosi impegni professionali: “Chi vuol essere milionario?” con il torneo dei campioni, “Io canto Generation”, “Lo show dei record” e “Tu si que vales”. Il conduttore ha pubblicato sui social una foto molto affettuosa con la, nata nel 2020 dal figlio Edoardo e Ginevra Piola. A commento della foto una frase semplice ed efficace: “I love you baby”.ha anche un altro nipote Pietro, nato nel 2023. Momenti di ilarità e diespressa in uno scatto che ha scatenato i commenti affettuosi dei follower. Non è solo lo zio d’Italia, oraè pronto a insidiare il trono did’Italia, appartenuto sino ad oggi a Lino Banfi. L'articolodiper la sua: “Ti amo,”.