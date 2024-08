Blake Lively | perché tutti ora parlano male di lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024)è attualmente in tour promozionale per il film It Ends With Us e online sono tornate virale numerose sue interviste copia/incollate in cui passa oggettivamente come una esse ti erre o enne zeta a. Ma come mai sono tornate virali determinate sue dichiarazioni datate che attirano solo odio nei suoi confrinti? A portarle di nuovo a galla, secondo i fan di, sarebbe il nuovo pr di Justin Baldoni, regista nonché attore protagonista proprio di It Ends With Us. Secondo i rumor, Justin eavrebbero più volte litigato sul set e nonostante ora fingano di essere amici per la promo del film, segretamente si detestano.