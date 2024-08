Ambiente importante scoperta per combattere i grandi incendi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Gliboschivi di bassa e moderata gravità possono ridurre l’intensità di futuriper un periodo fino a 20 anni in certi climi, secondo una nuova ricerca dell’Università della California (UC), Davis, pubblicata su Ecological Applications. I ricercatori hanno utilizzato il telerilevamento satellitare per studiare oltre 700negli ultimi 50 anni negli Stati Uniti occidentali. I risultati hanno fatto luce sull’effetto positivo che alcuni di questipossono avere sulla resilienza delle foreste e potrebbero svolgere un ruolo chiave nell’aiutare i gestori del territorio a decidere dove concentrare gli sforzi di riduzione del rischio, adattandosi al contempo a un clima in cambiamento.