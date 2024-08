Valentina Petrillo prima atleta transgender ai Giochi Paralimpici | Da donna sono felice e non ho più paura nemmeno delle minacce sui social

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Quando ero un uomo non ero me stessa, non eroe correvo con il freno a mano tirato. Ora dae non ho piùsui. So che ci sarannopolemiche, ma spero che la mia storia sia d’esempio per molte altre, disabili e non, trans e non”. A parlare in un’intervista all’agenzia France Presse è, velocista che sarà laa partecipare alle Paralimpiadi, in programma a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre., 50 anni, che da uomo (Fabrizio) vinceva titoli italiani, è dal 2023 unaanche per le autorità italiane. In Francia gareggerà nei 200 e nei 400 metri piani categoria T12, riservata agli ipovedenti.