Va in ristampa la guida La mia vacanza a Camerota

(Di lunedì 19 agosto 2024) Esaurite 15 mila copie in un mese e mezzo per laturistica “La mia” edita dall’ufficio turistico “La Perla del Cilento” Successo oltre ogni aspettativa per laturistica “La mia“. Le 15 mila copie stampate a inizio estate sono state polverizzate nel giro di poche settimane, lasciando uffici turistici e punti vendita senza scorte già a metà agosto. A fronte di una domanda così elevata, si è deciso di procedere con una nuovadi altre 10 mila copie, che saranno disponibili entro la fine del mese. La, edita dall’ufficio turistico “La Perla del Cilento“, è diventata un must-have per tutti i turisti che scelgonocome destinazione per le proprie vacanze.