Usare una tastiera portatile per Smartphone e Tablet

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con unoo unpossiamo fare gran parte delle cose che prima era possibile fare unicamente al PC: scrivere una lettera, preparare una tesi, scrivere e inviare email o PDF etc. L'unico vero limite sta nella scrittura perchè, è inutile negarlo, laa schermo non sarà mai comoda, è piccola, si fanno tanti errori e non è proprio pratica per scrivere lunghi testi. Per fortuna si può rimediare a questo difetto tramite unafisica, che può essere collegata alloo alcome si farebbe su un PC.