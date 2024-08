Una Bugatti Type 59 Sports trionfa al Concorso di Eleganza di Pebble Beach 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È una rarissima59la vincitrice del premio “Best of Show” delConcours d’Elegance, che ha visto la partecipazione di 214 automobili provenienti da 29 stati Usa e 29 Paesi del mondo. Questa icona dell’automobilismo vanta un ricco palmares sportivo ed è generalmente esposta dalla Pearl Collection di Zug, Svizzera. In più, non è mai stata restaurata e ha conservato la livrea originale conferita da re Leopoldo del Belgio. È la prima volta nella storia delche il massimo riconoscimento viene assegnato a una vettura mai sottoposta a restauro. Un punto di svolta significativo in cui il valore della conservazione viene finalmente riconosciuto e celebrato. Con questa vittoria,e Mercedes-Benz si trovano ora a pari merito per il maggior numero di premi “Best of Show” al, con dieci vittorie ciascuna.