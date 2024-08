Tullio De Piscopo sul palco del Beta Bar di Terranuova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – SuldelBar diBracciolini arriva il maestroDe, batterista di fama mondiale, cantautore e percussionista. Icona della musica italiana ed internazionale. Famoso per i suoi brani come “Andamento Lento”, “Stop Bajon” e per la sua pluriennale collaborazione con Pino Daniele. Proporrà uno straordinario live per i 40 anni di Stop Bajon, mirabile e storica composizione scaturita dalle ritmiche innovative diDee dalla genialità di Pino Daniele. Brano precursore dei tempi e dal suono che ancora oggi riesce a sorprendere. Nato a Napoli nel 1946, batterista e percussionista di fama mondiale, è stato un innovatore della scena musicale italiana e collaboratore di artisti come Pino Daniele, Mina, De Andrè, Battiato e Ornella Vanoni.