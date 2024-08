Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più | la nuova segnalazione non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)Depiù complici che mai: nuovi avvistamenti per la coppia La storia traDeattende solo di essere confermata in maniera ufficiale da parte dei diretti interessati. La celebre influencer e il cantante sono decisamente la coppia dell’estate e il gioco dell’inseguirsi va avanti ormai dalla tarda primavera, l’artista di Sesso e samba ha più volte respinto le voci su una relazione con la ex di Andrea Damante e Irama oltre che di Andrea Iannone. In unariportata da Deinira Marzano nelle scorse ore,Desarebbero stati avvistati al Praja di Gallipoli, celebre locale pugliese nel quale i due sarebbero arrivati insieme, con tanto di presenza dell’imprenditrice dietro le quinte.