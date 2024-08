Spezia più luci che ombre in un derby difficile Sarr è già una sicurezza Elia il vero tuttofare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Piano a sparare sentenze. Calma con quei giudizi definitivi, dopo aver visto soltanto Pisa-. Siamo alla prima gara di campionato e ci sono già, per molti tifosi, dei ‘non adatti al gioco di D’Angelo’, ‘flop assoluti’, ‘con mancanza di mentalità’, perfino chi ‘non è più quello dell’anno scorso’ e altro. È una partita, un singolo passo delle Aquile in un campionato, quello di Serie B, lunghissimo e. Parliamo di episodi e di commenti su un’unica prestazione. Che poi alcuni abbiano espresso una performance non del tutto sufficiente, si può, anzi, si deve dire. E se il motivo, sia lo stato di forma del momento o i veri valori del calciatore, ci sono diversi mesi per scoprirlo.