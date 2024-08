Roma bimbo di 5 anni cade da una finestra a 8 metri d’altezza mentre giocava con il fratellino | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)con ilpiù piccolo in camera da letto quando è caduto dalla, da un’altezza di 8. Il bambino di cinquesi trova adesso ricoverato al Policlinico Gemelli in. L’incidente è avvenuto domenica sera a Capena, comune in provincia di, in una casa di via Tiberina. Il piccolo, figlio di una coppia Bangladesh, è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri. L'articolodi 5da unaa 8con il: è inproviene da Il Fatto Quotidiano.